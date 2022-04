Sabrina Salerno, la foto su Instagram agita i fan prima del debutto in tv: "Posa pericolosa"

20 aprile 2022 a

Il sospetto che Sabrina Salerno ci abbia preso gusto è forte. La cantante, simbolo del pop italiano anni '80, ama stuzzicare i suoi follower con foto sexy che prediligono il "vedo non vedo". Più un gioco di seduzione che una semplice bella mostra del corpo.

L'ultima foto da migliaia di like pubblicata su Instagram e Twitter ne è la prova. Sabrina è appoggiata di schiena a un albero in pantaloni e canotta bianca aderente sul seno abbondante e trasparente sui capezzoli. Capelli ribelli e sguardo maliardo.

La caption, non ce ne voglia, è trascurabile: "Gli alberi hanno certamente un cuore". Non è però quello che hanno pensato i follower prodighi di complimenti esagerati, per non dire irriferibili. Intanto giovedì sera su Canale 8, Salerno sarà la capitana di una delle due squadre del programma musicale #NametheTune condotto da Enrico Papi.

