Dopo il FantaSanremo arriva il FantaAmici. Giochi, punti e premi in palio per i fan del talent-show

Dopo il tormentone del FantaSanremo arriva anche il FantaAmici, un gioco virtuale per i fan più sfegatati del talent show di Maria De Filippi, disponibile sia sul sito ufficiale che sull’apposita App “fantaamici,cloud”. Partecipare al FantaAmici 2022 è gratuito e i partecipanti di una specifica Lega possono decidere d'iscriversi e pagare una piccola quota di partecipazione destinata a formare il montepremi per il primo, secondo e terzo classificato, come succede normalmente per il FantaCalcio.

Ma di cosa si tratta? Il regolamento è chiaro: dopo aver composto la propria squadra formata obbligatoriamente da cinque alunni e un solo professore, ogni giocatore dovrà seguire attentamente il programma per controllare l’accumulo di punti a seconda dell’andamento delle esibizioni e della classifica, degli eliminati, ma anche dei comportamenti di cantanti, ballerini e professori dentro e fuori dal palco del talent show. I partecipanti hanno a disposizione 1.000 monete per poter acquistare i personaggi della propria squadra; ma la cosa più interessante è che il format prevede dei minigiochi sui social, ai quali possono partecipare i proprietari delle squadre nel tentativo di accumulare punti aggiuntivi. “Twitter star”, ad esempio, prevede un premio settimanale di ben 75 punti extra per il post di Twitter che riceve il maggior numero di like e che contenga al suo interno l’hashtag #fantaamici. Così come, similmente, il minigioco “Tiktok creators” premia il video su Tiktok che riceve il maggior numero di like, e che verrà poi condiviso dal profilo TikTok ufficiale del #FantaAmici!

Per partecipare bisogna semplicemente aggiungere al proprio video l’hashtag #fantaamici, assieme a un hashtag che cambia di settimana in settimana e che viene comunicato sulle pagine ufficiali del FantaAmici. Ultimo, ma non per interesse, è “Il mondo di amici sa”, minigioco con un chiaro riferimento alla storica citazione della maestra Alessandra Celentano, che prevede la possibilità di rispondere a una domanda sul mondo di Amici all’interno della sezione “Quiz” dell’app. Ma attenzione! La registrazione di una squadra subisce una penalizzazione se fatta nel corso delle settimane successive all'inizio del Serale (la prima puntata ha avuto luogo lo scorso sabato 19 marzo 2022). Nella classifica totale, il calcolo dei punteggi per ogni squadra sarà stabilito tenendo conto dei minigiochi e della suddetta penalizzazione.

