Domenica in, Vincenzo Mollica e la confessione clamorosa sui direttori del Tg1. Enrico Mentana gongola

“Mi sono tenuto la possibilità di mandarli a fan***o”. Vincenzo Mollica show a "Domenica In", il programma domenicale di Rai1. giornalista, disegnatore e autore, memoria storica dello spettacolo in Italia, si è raccontato nel corso della puntata del 3 aprile tra aneddoti, ricordi e battute. Provato dalla malattia nel fisico, ma nemmeno un grammo nell’anima o nella mente ha reso omaggio alla moglie Rosmery, grande amore della vita: “Ormai non vedo più un ca**o, guardo il mondo attraverso gli occhi di mia moglie e mia figlia”.

In studio a omaggiarlo Mogol, Stefania Sandrelli ed Enrico Mentana. Il direttore del Tg LA7 ha ricordato gli inizi insieme a Mollica al Tg1, poi Mara Venier ha chiesto: “Sei andato d’accordo con tutti i direttori?”. Mollica ha risposto fulminante: “Sì perché mi sono sempre tenuto la possibilità di mandarli a fan**lo”.

Una dichiarazione inaspettata e sincera che ha suscitato risate in studio. Poco dopo, Giorgio Panariello si è collegato dalla sua abitazione per festeggiare l’amico, ha salutato tutti (“Mentana ormai lo vedo tutti i giorni”) lasciando per ultima Mara Venier che lo ha pizzicato: “Ma a me non me saluti?!”. Mentana non ha perso l'occasione ed ha rilanciato la battuta di Vincenzo Mollica: “Ti voleva far fare la fine dei direttori del Tg…”. Solo un gioco che si è concluso con una dichiarazione d’amore reciproca tra Venier e Panariello.

