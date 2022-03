Cartabianca, chi sostituisce Bianca Berlinguer: manovre in corso da Mediaset alla Rai

23 marzo 2022 a





Quando si dice dare Cartabianca a una “Iena”. Roberta Rei prenderà il posto di Bianca Berlinguer durante la prossima estate, o meglio occuperà il suo spazio informativo. Secondo quanto riporta TVblog, la Rai vorrebbe presidiare l’informazione anche durante i mesi deputati alle vacanze: “Roberta Rei si sta preparando ad approdare su Rai3 con un nuovo programma che terrà accesi i riflettori dell’attualità del martedì sera”.

Dunque una sorta di passaggio del testimone tra l’ex direttrice e una delle conduttrici del programma di Neri Parenti. A differenza dell’esperta Berlinguer, Rei avrebbe una conduzione in tandem con Giorgio Zanchini, volto noto ai telespettatori della terza rete nazionale. Roberta Rei passa da Mediaset a Rai3 per qualche mese e poi? Probabilmente la sua sorte dipenderà dai dati Auditel: se dovesse piacere al pubblico, potrebbe restare e dar vita a un nuovo capitolo della sua vita. Altrimenti l’aspetta una “covo di Iene”. Nessuna incertezza invece sull’ex direttrice di Rai3: #cartabianca tornerà in onda a settembre dopo un meritato riposo.

