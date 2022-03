Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio imbarazza Luca Zingaretti: "Che è successo alla faccia?". Lui si vergogna

20 marzo 2022 a

"Che è successo alla faccia?". Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa" domenica 20 marzo ospita anche l'attore Luca Zingaretti. Prima di leggere le parole di Pier Paolo Pasolini sulla guerra il conduttore inciampa in una gaffe che imbarazza Zingaretti. Uno strano gonfiore sul volto dell'attore - poco sotto l'occhio destro - è una curiosità improrogabile da soddisfare per il conduttore Rai che senza pensarci ma subito dopo pentirsi domanda: "Cos'è successo?". Il diretto interessato imbarazzato risponde: "Ma niente... un insetto - taglia corto - Mi ha punto un insetto. Grazie". Fazio si rende conto di aver messo il dito nella piaga con una domanda impertinente e si affretta a chiedere scusa mentre l'attore accenna a un mezzo sorriso. Ma si capisce benissimo di non aver gradito la domanda. Forse sperava che il cerone cancellasse ogni traccia ma Fazio, si sa, è un acuto osservatore.

