Anna Tatangelo e la posa estrema su Instagram: nella foto spariscono le mutande

Anna Tatangelo come Sharon Stone o quasi. La cantante e conduttrice di “Scene da un matrimonio”, programma premiato dagli ascolti tanto da essere confermato per una seconda stagione su Canale 5, esplode in tutta la sua femminilità su Instagram. Foto in bianco e nero, unghie lunghe laccate, capelli raccolti in uno chignon, maglioncino a collo alto nero e… gambe nude fino al fondoschiena.

Lunghe, affusolate e soprattutto maliziose con un audace effetto vedo-non vedo dove sparisce lo slip. C’è o non c’è? E’ questo il dilemma dei follower che non hanno lesinato commenti: “C’è chi ha fatto zoom e chi mente”, “Poco bona… mi dicono”, “Fermi un attimo, questa è da infarto”, “Da urlo, divina”. Tra i like anche quello del fidanzato Livio Cori: due cuori blu e una fiamma di passione. La caption “Puoi prendere due strade… la tua o quella che gli altri scelgono per te” è passata in secondo piano.

