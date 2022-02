Arisa e Vito Coppola, bacio e fan sconvolti: video clamoroso

Giada Oricchio 17 febbraio 2022 a

Arisa e Vito Coppola: amore o videoclip? A San Valentino, la cantante ha pubblicato un lunghissimo post sul suo account Instagram in occasione del lancio della canzone “Cuore” e il messaggio è sembrato sottendere che oltre la musica c’è di più con il maestro di “Ballando con le Stelle”.

Arisa ha scritto: “Che voi ci crediate o no l’amore esiste e trovare occasioni per festeggiarlo non fa mai male. Io oggi lo festeggerò con i miei genitori perché credo che la famiglia sia la sorgente dell’amore… Ho fatto un giro nell’iperuranio e ho capito cos’è l’amore all’alba dei 40 e vi assicuro che ne vale la pena, senza alcuna aspettativa ma con la voglia di dare il massimo affinché duri e affinché sia sempre bello”.

Poi è uscito il video e “Cuore” dà l’impressione di far da colonna sonora a un legame che cresce con qualche allusione pubblica, ma senza ostentazioni. Arisa e Vito ballano stretti l’uno all’altro, si sfiorano in maniera proibita e infine si baciano appassionatamente. Verità o finzione scenica? Entrambi hanno dichiarato di essere buoni amici e passano molto tempo insieme: dopo la vittoria a “Ballando”, si sono ritrovati a collaborare anche a “Il Cantante Mascherato”, il nuovo show di Milly Carlucci.

