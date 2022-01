C'è Posta Per Te, il papà chiude la busta in faccia alle figlie: "Vogliono soldi". Maria De Filippi sbotta

29 gennaio 2022 a

a

a

“Sono passati ben tre anni dall’ultima volta che abbiamo perso ogni tipo di rapporto… Sono ben 20 anni che manchi dalla nostra vita” A "C'è Posta Per Te" sabato 29 gennaio va in onda la storia di due figlie, Raffaella e la sorella Sara che vorrebbero recuperare un rapporto con il padre Tommaso. Lui si è rifatto una vita con la nuova compagna Michela e ha un nuovo figlio e non ci pensa assolutamente a riprendere i rapporti e a tornare a vedersi: “Non si sanno comportare… Non rispettano me”. E poi: "Sono cattive".

Mille incomprensioni, anche un po' di gelosia fino all'ultimatum della compagna che ha minacciato di lasciarlo per la situazione difficile da gestire con un altro bambino piccolo in mezzo. Lei, la matrigna sarebbe andata anche da un avvocato per lasciarlo.

La conduttrice Maria De Filippi sentite le ragioni da tutte le parti cerca però di convincerlo a riappacificarsi con le figlie che non hai cresciuto e che oggi sono donne sposare e mamme. Ma lui non si piega, non vuole sentire scuse: "Ho mille denunce da parte loro e non solo per gli alimenti". Inutile ogni tentativo di farli riappacificare: "Chiudiamo la busta, basta". La compagna Michela spiega alla De Filippi: "Io pensavo che loro ammettessero come stanno le cose... Se oggi fanno pace poi tanto litigano di nuovo non vanno d'accordo" "Loro vogliono che abbandoni anche un altro figlio... Sono qui per chiedere i soldi" accusa il papà mentre le figlie sono in lacrime. Si arrende pure Queen Mary che ci ha provato in tutti i modi a farlo ragionare. Alla fine - a busta chiusa - il signor Tommaso torna sulla questione soldi, su quei 10mila euro che una delle figlie gli avrebbe chiesto prima di sposarsi. Maria De Filippi a quel punto sbotta e senza alcun freno lo striglia: "Ma se una figlia si sposa a chi ca**o li deve chiedere i soldi...".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.