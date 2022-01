Chi è il vincitore di The Voice Senior 2022: Annibale Giannarelli trionfa, il record Rai

Giada Oricchio 22 gennaio 2022 a

Annibale Giannarelli conquista la finale della seconda edizione di “The Voice Senior”, il talent riservato ai cantanti over condotto da Antonella Clerici su Rai1, e conquista anche i dati Auditel. Annibale Giannarelli, 73 anni, di Sassalbo (Ms), ha trionfato con il brano “Lo Chiamavano Trinità”. Ma “il Gigante buono”, come lo ha soprannominato il popolo social, non è un neofita della musica. In passato aveva già assaporato la notorietà grazie proprio al brano “Trinity” dello spaghetti western “Lo chiamavano Trinità” inserito tanti anni dopo nella colonna sonora del film “Django Unchained” di Quentin Tarantino.

Giannarelli faceva parte del team di Gigi D’Alessio che, colpito dalla voce profonda e “country”, ha puntato su di lui con decisione fin dalle Blind Auditions. “Non ho parole, sono devastato dall’emozione, sono in un’altra dimensione, non riesco a ragionare. Grazie a tutti i fans per l’amore che mi avete mandato, il nostro pane è questo. Vi ringrazio con il cuore, l’anima e la mente” ha dichiarato Annibale tra le lacrime subito dopo la conquista del primo premio. Adesso avrà la possibilità di incidere un singolo con l’etichetta discografica Universal.

Due anni fa, la Rai decise di proporre “The Voice Senior” tra lo scetticismo generale a causa degli ascolti mai soddisfacenti di “The Voice Italy”, ma contrariamente alle previsioni, il mix di “voce e seconda chance” ha fatto breccia nel pubblico che si è subito affezionato al format e alla conduzione spigliata e misurata di Antonella Clerici. L’ultima puntata dello show di Rai1, venerdì 21 gennaio, ha interessato 3.882.000 ascoltatori per il 19.5% di share (media totale: 3.700.000 ascoltatori e 18.90% di share) battendo sempre, in sovrapposizione, il competitor “Grande Fratello Vip 6”.

