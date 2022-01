Kendall Jenner, foto da record sulla neve e scioglie la lingua ai fan

Giada Oricchio 22 gennaio 2022 a

Undici milioni di visualizzazioni per l’ultimo shooting di Kendall Jenner, la sorella minore di Kim Kardashian, alla “ghiaccio bollente”. La modella americana ha pubblicato sull’account Instagram una serie di foto da far venire i brividi.

Kendall ha posato sulle nevi di Aspen in Colorado in micro bikini. Proprio micro: reggiseno a triangolo meno grande di un fazzoletto e slip poco più grandi di un tovagliolino da bar. Praticamente nuda. Ha evitato l’assideramento grazie a un paio di boots di pelliccia alti fino al ginocchio della collezione yeti di Miu Miu. “Bagni ghiacciati” ha scritto la top model nella caption e docce fredde per i follower che hanno scritto cose irriferibili. La statuaria 26enne non è nuova a outfit “spinti”: indimenticabile l’abito nero con top corto, pannelli anteriori e posteriori al posto di una gonna, fianchi nudi e mutande a vista con cui si presentò al party di Vanity Fair un paio di anni fa. Un look che le costò una pioggia di critiche e di accuse di volgarità.

