C'è Posta Per Te, il dramma di Alessia tradita. Con chi se la faceva il marito: gelo in studio

"Io avevo bisogno di lui e lui non c’è stato”. Torna "C'è Posta Per Te" su Canale 5 sabato 8 gennaio e va in onda la storia scandalosa di Alessia, tradita dal marito Giovanni. Corna, tanto dolore e l'addio. Chi era l'altra? Non una qualunque ma la cugina della donna che quando ha scoperto il clamoroso tradimento lo ha lasciato in tronco. Lei racconta di aver perso un bambino e di non aver potuto contare sul sostegno del compagno. L'uomo avrebbe tentato di farsi perdonare in tutti in modi fino ad arrivare in tv chiedendo aiuto al programma di Maria De Filippi.

In studio e in lacrime ha chiesto ancora scusa ad Alessia per poter tornare insieme: "Per tutto il male che ti ho fatto. Sono pentito, non c’è mai stato un sentimento nei confronti dell’altra persona. Ho distrutto il nostro matrimonio, tu non hai colpe".

Ma la donna è irremovibile e ancora provata. Dopo averlo umiliato davanti a milioni di telespettatori arriva il secco no: "Dirgli che mi fa schifo, è una piccolezza rispetto a come sono stata". E chiude la busta

