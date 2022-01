C'è Posta Per Te, il padre cerca la figlia dopo trent'anni. La reazione di Giada stravolge i telespettatori

09 gennaio 2022 a

Torna "C'è Posta Per Te" su Canale 5 e Maria De Filippi si riprende la scena il sabato sera. Il programma che racconta storie di vita personalissime e parla di pace e addii familiari riparte con una storia che stravolge i telespettatori. Un padre prova a ricongiungersi con la figlia dopo oltre 30 anni. Fernando fa cercare dopo oltre 30 anni la figlia Giada che accetta l'invito che le arriva dalla trasmissione della De Filippi. A fare da tramite c'è anche la seconda figlia dell’uomo, Susanna, che ha scoperto dell’esistenza della sorella per caso quando a 18 anni trova la foto di una bambina piccola in un cassetto: non riconoscendola, indaga e scopre che era la prima figlia del padre, avuta da una precedente relazione prima della sua nascita.

Una vicenda dolorosissima per Fernando che racconta in studio il motivo della fine della storia con la madre della prima figlia: il rapporto morboso tra la donna e la suocera avrebbe fatto naufragare la coppia. "Devi sapere che sei stata il mio primo inno alla vita, la cosa più bella di quel momento eri tu" dice a Giada tra le lacrime: “Sono passati 30 anni dall’ultima volta che ci siamo parlati, sei diventata donna ma io vorrei prenderti in braccio adesso come quando appena nata“. A lei chiede di poter rientrare nella sua vita: “Sono passati gli anni e tutto quello che non ti ho dato – ed è tanto lo riconosco – vorrei potertelo dare ora, vorrei poteri sentire, seguire giornalmente, mattina e sera.

La figlia, accomodante verso la sorella Susanna e il padre ammette che molte delle cose del passato sono sfumate. “A livello inconscio è una figura che quando manca condiziona quello che è il vissuto di una persona, però non so se per mio carattere o perché mia madre e mia nonna mi hanno tirato su in un certo modo, ho messo su un po’ di buccia“. Le premesse preannunciano il lieto fine: Giada accetta di aprire la busta e di provare a ricostruire il rapporto con il padre che aveva perso. Fernando crolla a suoi piedi per abbracciarla, si inginocchia. E la scena commuove il web dove piovono commenti che elogiano la donna per la sua reazione, per la sua compostezza, per il perdono al padre.

