Cristina D'Avena da applausi: "Un cesso". La risposta umiliante e la cantante diventa virale

Tu mi insulti? E io ti do una lezione. Tu vuoi la guerra? E io metto fiori nei tuoi cannoni. Cristina D’Avena, la cantante di tutte le sigle dei cartoni animati del globo terrestre, fresca di disco d’oro per il brano “Occhi di gatto”, è finita in trend topic su Twitter per una risposta d’applausi a una hater. In questi giorni di Natale, per essere più buona, una utente ha osservato: “Ma chi è che disse che Cristina D’Avena aveva subito una metamorfosi ed era diventata sexy? Io ‘a vèc sempre ‘o cèss!”. Non c’è bisogno di traduzione dal napoletano, il concetto è chiaro. Alla domanda ha risposto la diretta interessata: “De gustibus, io invece mi complimento per la tua classe ed eleganza”. Cuore e faccina emozionata.

Ma la “provocatrice” ha controreplicato citando un tweet in cui un altro utente accusava D’Avena di “usare ogni occasione possibile per uscire le tette” e ha punzecchiato: “Ops…. Qui però non ti chiamano “cesso” vero Cristì? Quindi fingiamo di non aver letto”. Un post a cui Cristina D’Avena non ha ribattuto, ma che è stato sommerso dalle aspre critiche di altri utenti del social: “Quando tocchi il fondo ma non sei soddisfatta e cominci a scavare”; “Ti ha asfaltata e continui! Che figuraccia!”; “Quindi prima rompi e offendi gratuitamente, non ti piace come risponde e cerchi di spostare l’attenzione su altri? Ti brucia?”; “Ma tu prima offendi e poi fai la risentita?!”, “Che scivolone, dopo che ti ha zittita per bene faresti bene a non continuare, che figura di m…”.

