Chiude "Una parola di troppo", lite furibonda tra Magalli e Dagospia

Botta e risposta al curaro tra Giancarlo Magalli e Dagospia sull'ultima trasmissione del conduttore, il game show Una parola di troppo su Rai2. Ebbene, dopo la sentenza sfavorevole del tribunale di Milano che ha condannato Magalli per la diffamazione dell'ex collega ai Fatti vostri, Adriana Volpe, per le note allusioni sulla carriera della conduttrice, il sito di Roberto D'Agostino ha lanciato una freccia avvelenata all'indirizzo del popolare volto Rai.

**Tv: lo sfogo di Magalli, 'mio programma non va in onda, programmazione schizofrenica'**

"Altra tegola" si legge, "chiude 'Una parola di troppo', il quiz che il presentatore aveva lanciato a novembre su Raidue. Il 24 dicembre andrà in onda l’ultima puntata del programma, che ha oscillato sempre tra il 3 e il 4 per cento di share. Troppo poco per prolungarne oltremodo l’agonia. Da gennaio non sarà più in palinsesto". Insomma, la Rai stacca la spina a un programma appena nato ma già in "agonia".

"Diffamò Adriana Volpe". Magalli condannato in tribunale. Ecco quanto dovrà pagare

Per Magalli niente di più falso. Il conduttore replica con una dichiarazione inserita nella news. "Il mio quiz si conclude il 24 Dicembre dopo 30 puntate, COME È SEMPRE STATO PREVISTO FIN DALL’INIZIO! E te lo può confermare chiunque, sia alla Rai che alla Stand by Me" scrive il conduttore che spiega le sue ragioni: "L’accordo era 30 puntate prima di Natale e, se ci sarà il budget, altre 30 in primavera, tanto è vero che la scenografia è stata accantonata. Se scrivi che lo hanno interrotto mi accrediti un insuccesso che non esiste e mi danneggi inutilmente" è l’accusa rivolta direttamente a D'Agostino.

Sugli ascolti, per Magalli si tratta di risultati "nella media di rete in quell’ora, a volte anche più di Detto Fatto che ci precede", senza contare le interruzioni subite dallo sport e dalla politica che spesso hanno scavalcato il quiz.

Lo sfogo di Magalli: "Non devo pagare il risarcimento alla Volpe". E fa una nuova allusione

Magalli commenta anche i buoni risultati della sua ex trasmissione i Fatti Vostri, rotata in ballo dal sito. "Io sono contento che vada bene perché è un programma che ho fatto per tanto tempo, ma anche lì avete dovuto dire una ca**ata. Anche quando c’ero io faceva il 9% in questo periodo, poi durante le feste cala perché ci sono i bambini in casa e dopo le feste ritorna all’8%. E comunque in questo periodo ha fatto anche il 7 e l’8. Resta da capire perché vi divertite ad infangarmi" è il finale al veleno.

