Sanremo, conto alla rovescia per i nomi dei big

Cambia il regolamento del Festival di Sanremo: per conoscere i nomi dei big che parteciperanno alla 72ma edizione in programma dall’1 al 5 febbraio 2022, il conduttore e direttore artistico, Amadeus, potrà, infatti, renderli noti senza attendere il 15 dicembre.

La Direzione di Rai1, avvalendosi delle facoltà del paragrafo «Modifiche e/o integrazioni al Regolamento» del capitolo/paragrafo «Disposizioni generali e finali», ha provveduto alle seguenti modifiche del Regolamento stesso: «Le modalità di comunicazione degli artisti scelti dal direttore artistico per la partecipazione in gara al Festival cambiano, dando facoltà al direttore artistico e alla Rai di rendere noti gli artisti sin dal giorno 2 dicembre 2021. Viene mantenuto l’impegno per i suddetti artisti di partecipare alla serata finale di Sanremo Giovani prevista per il 15 dicembre 2021 a Sanremo».

