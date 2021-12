«Ottobre», Maurizio Martinelli canta la solitudine dell'Alzheimer

02 dicembre 2021 a

a

a

E’ appena uscito «Ottobre», il nuovo singolo di Maurizio Martinelli, compositore, autore, musicista e cantante romano, conduttore di programmi musicali e sportivi in radio e in tv. «Ottobre» affronta un tema difficile legato alla solitudine degli anziani, la malattia di Alzheimer, che colpisce il 10% degli ultrasessantenni e che inevitabilmente cambia la vita a milioni di famiglie, le quali devono assisterli. L’autore, già impegnatosi contro il bullismo, affronta un altro tema sociale importante. D’altronde la musica è un grido alla vita ed è giunto il momento di ascoltare l’urlo silenzioso di aiuto di chi ne ha bisogno.

«Ottobre è il brano che apre la collaborazione con l’etichetta Italiana Musica Artigiana, quale scelta migliore per un artigiano della musica come me? Finalmente sono riuscito a far “suonare” il brano come volevo, con arrangiamenti jazz pop e suoni reali, nulla di virtuale. L’intenzione è quella di far arrivare un respiro melodico in cui si sommano emozioni, sentimenti e ricordi che purtroppo svaniscono nel tempo».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.