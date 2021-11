Maneskin, Victoria De Angelis assente ai Grammy Awards. Il messaggio preoccupa i fan

Giada Oricchio 24 novembre 2021 a

Dov’è finita Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin? E’ mistero sull’improvvisa assenza della musicista dalla cerimonia per l’annuncio dei candidati ai Grammy Awards 2022. Ieri, la band romana è salita sul palco del Grammy Museum di Los Angeles per rivelare i nomi dei candidati delle categorie riservate alla musica classica e grande è stata la sorpresa: c’erano Damiano David, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, ma non Victoria che fino a poche ore prima era al loro fianco in papillon (outfit scelto per replicare con ironia alle critiche del senatore Pillon inorridito dalle culottes e dal reggicalze indossate dal frontman durante un’esibizione, nda) agli American Music Awards.

Damiano ha preso la parola per tutti: “Siamo onorati di annunciare alcune delle candidature e di partecipare a questa incredibile celebrazione della musica” però non ha spiegato il forfait dell’amica e fondatrice del gruppo. In realtà Victoria era rientrata in fretta e furia dagli Stati Uniti a Roma. L’ubicazione è stata svelata dalla geolocalizzazione del tweet che la brava musicista ha pubblicato per rassicurare i fan: “Sfortunatamente non ho potuto partecipare all'annuncio delle candidature, ma sto seguendo la diretta streaming e faccio il tifo da casa”. Tuttavia restano ignoti i motivi del come back forzato.

