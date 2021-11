La rivoluzione di Mediaset non è finita. Federica Panicucci fatta fuori da Mattino5

Negli scorsi giorni è circolata l'indiscrezione secondo cui Mediaset avrebbe deciso che l'informazione sui canali del Biscione sarà una prerogativa di TgCom24 e del Tg5, con la chiusura di StudioAperto, SportMediaset e Tg4. Ma non è finita qui con gli scossioni a Cologno Monzese. Il giornalista ed esperto di televisione, Giuseppe Candela, ha infatti rivelato sul proprio profilo Twitter che Federica Panicucci dovrebbe essere fatta fuori da Mattino5. L'addio si consumerebbe a gennaio, ma la nota conduttrice non dovrebbe lasciare l'azienda definitivamente.

