Il colpaccio di Flavio Briatore, come gode sui social per gli introvabili tartufi bianchi: "Ce l'ho io"

Giada Oricchio 07 novembre 2021 a

a

a

Flavio Briatore mostra tutto il suo oro su Instagram. L’imprenditore piemontese ha stupito i fllower con un cesto pieno di giganteschi tartufi bianchi d’Alba. Cibo degli dei, rarità gastronomica, prelibatezza per palati fini (e ricchi).

Nella clip, Briatore ha mostrato con orgoglio i tuberi bozzuti, noti per essere l’“oro giallo” della cucina: “Buongiorno! Guardate che roba, questi sono tartufi d’Alba certificati. Siamo da Cipriani, guardate che roba quest’anno i tartufi non si trovano… noi li troviamo, logicamente con le tagliatelle Cipriani, vi aspettiamo”.

Una sponsorizzazione in grande stile per il proprietario di uno dei locali più esclusivi del Principato di Monaco, meta di magnati e vip internazionali. Briatore ha puntato sull’esclusività, ma molti seguaci lo hanno punzecchiato: “Mah, le mie terre hanno grande produzione di tartufi”, “Non dire ca**ate Flavio…io vado x tartufi e abito in Langa!! Quelli non sono i nostri”, “Quest’anno è proprio l'anno migliore per i tartufi, è pieno dappertutto”, “Il tartufo non lo troverai te….. vieni a Corte Matilde ti caricano il baule del Range”. Il tartufo bianco d’Alba è più pregiato di quello nero. E ha un costo che oscilla tra i 2.500 e i 5.000 euro al kg.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.