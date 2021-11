Diletta Leotta tira fuori le curve mostruose: le urla dei fan su Instagram

Giada Oricchio 01 novembre 2021 a

Malefica è viva e ha le curve esplosive di Diletta Leotta. La conduttrice di DAZN ha festeggiato Halloween con un outfit “pennuto” total black che ha mandato in visibilio oltre 300 mila follower.

Per la notte dei Leotta ha scelto il gran classico dell’ascensore thriller: le porte si aprono e lei esce in tutto il suo splendore. Un look spettacolare che richiama la Melficient di Angelina Jolie, la matrigna di Biancaneve e la Crudelia Demon della carica dei 101 con tanto di collarino torrito e a punte svettanti e spacco inguinale. Commenti entusiasti e di grande apprezzamento per la bella presentatrice che deve fare i conti anche con i feticisti: “Ti prego premi i tuoi piedi in faccia come un rullo che compatta l’asfalto” oppure “Strofinami i piedi come un mattarello sull’impasto”.

