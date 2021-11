All Together Now ad alta tensione: Anna Tatangelo se la prende con il rapper Pedar e J-Ax sbrocca

Giada Oricchio 01 novembre 2021 a

“Levati gli occhiali”, “E’ un suo diritto”. All Together Now, lo show canoro condotto da Michelle Hunziker su Canale 5, parte con i fuochi d’artificio: i giudici Anna Tatangelo e J-Ax sono stati i protagonisti del primo aspro botta e risposta della quarta edizione.

Al termine dell’esibizione di Priscilla Cattaneo, il rapper Pedar, dalla postazione nel “Muro”, è stato chiamato in causa da Hunziker per esprimere il suo giudizio e Tatangelo lo ha subito castigato: “In primis secondo me dovresti toglierti gli occhiali…”.

Gelo, pausa e balbettio del rapper: “Perché?”. La cantante di Sora con fare spiccio ha spiegato: “A perché siamo al chiuso e B perché stai parlando con una ragazza che si è esibita e le stai dicendo se ti piace o meno, quindi almeno guardala negli occhi senza occhiali”. Pedar ha ubbidito al pari di uno scolaretto: “Hai ragione, è vero”, mentre J-Ax è intervenuto a gamba tesa: “Anna, so che non devo mai aprire discussioni con te. Io mi sono sentito dire una vita perché non mi toglievo il cappello o gli occhiali. Ognuno ha il diritto di indossarli per sentirsi sé stesso”.

Una difesa che Tatangelo ha respinto al mittente: “Il cappello è un conto, l’occhiale no, è una questione di rispetto, se dai un giudizio senza occhiali sei rispettoso”, ma il rapper milanese ha mantenuto il punto: “Io lo metto sempre l’occhiale in tv, non vuol dire che non rispetto la gente. Nel 2021 un uomo può mettersi gli accessori che vuole. Occhiale o cappello è un’altra cosa? Non è vero, questa cosa mi punge dal vivo”.

Uno scontro vivace e a briglia sciolta finché Michelle Hunziker ha ripreso le redini del programma. All Together Now è registrato e ieri sera, Lady Tata, come la chiamano i fan, ha ironizzato sull’episodio in una Instagram Story: “Ragazzi, io volevo solo dire che nel momento in cui si esprime un giudizio, soprattutto se negativo, è meglio guardare la persona in faccia”, ma al suo fianco c’erano il figlio e il fidanzato Livio Cori con gli occhiali da sole.

