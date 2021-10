Sanremo Giovani, in corsa per un posto all'Ariston il Duo Marinelli e la figlia di Mango e Laura Valente

Carmen Guadalaxara 28 ottobre 2021 a

In 12 conquisteranno il palco del Teatro del Casinò di Sanremo per la finalissima di dicembre, che a sua volta spalancherà le porte del Teatro Ariston ai 2 artisti vincitori che dovranno però superare prima una serie di passaggi e di “esami”. Primo step superato: dovevano essere 30 saranno 46. Una “rivoluzione” del Regolamento di Sanremo decisa dalla commissione artistica. La grande qualità dei brani ha convinto la Commissione presieduta da Amadeus, Caludio Fasulo, Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis a portare 45 brani più il Vincitore di Castrocaro. Nel dettaglio si tratta di 16 donne, 26 uomini e 4 gruppi. Per provenienza geografica 24 vengono dal Nord, 10 dal Centro, 8 dal Sud e 4 dall’estero. I 46 selezionati saranno protagonisti delle audizioni davanti alla Commissione Artistica che a fine novembre renderà noti gli otto che – insieme ai 4 provenienti da Area Sanremo – parteciperanno alla serata di Sanremo Giovani del 15 dicembre, dalla quale usciranno i due artisti in gara insieme ai 22 “Big” al Festival di Sanremo 2022.

Questo l’elenco degli artisti (in ordine alfabetico) con i titoli dei brani e i luoghi di provenienza.

1 BAIS CHE FINE MI FAI UDINE

2 FEDERICO BARONI CHILOMETRI CESENA (FC)

3 MARTINA BELTRAMI PARLO DI TE TORINO

4 BERNA RE ARTU' CATANIA

5 BLIND NON MI PERDO PIU' PERUGIA

6 EDOARDO BROGI PIOVERANNO SASSI POGGIBONSI (SI)

7 CAROLINA NEMMENO LE NUVOLE CREMONA

8 THOMAS CHEVAL SALE FERRARA

9 DITTA MARINELLI (duo) MALE MALO MALA ROMA

10 DRAMA MA TU LO SAI CHE VARESE

11 ELASI LAP DANCE ALESSANDRIA

12 ENULA IL BUIO (MI CALMA) MILANO

13 ESA COME MAI FRANCIA

14 ESSEHO ARIANNA ROMA

15 FRANCESCO FAGGI MENTALMENTE INSTABILE FORLI'

16 MATTEO FAUSTINI AUTOGOL BRESCIA

17 MARTA FESTA TIBERIO MILANO

18 DIEGO FORMOSO ANCHE UNA SOLA NOTTE ROMA

19 FUSARO SENZA COLORANTI AGGIUNTI CHIVASSO (TO)

20 GIUSE THE LIZIA BEE GEES PALERMO

21 KAZE VOLEVO PORTARTI AL MARE KENYA

22 MALVAX (gruppo) ZANZARE MODENA

23 ANGELINA MANGO LA MIA BUONA COLAZIONE POTENZA

24 MANITOBA PESCI FIRENZE

25 MATILDE G LASCIAMI QUI ROMA

26 MIDA LENTO VENEZUELA

27 MELISSA MORANDINI RUMORE MASSA (MS)

28 GIULIA MUTTI NOTTE FONDA LUCCA

29 MYDRAMA SOLI LODI

30 NEBRASKA JONIO LOCRI (RC)

31 NUVOLARI FARABUTTO PIACENZA

32 OBI ISPIRAZIONE TORINO

33 OLI? SMALTO E TINTA BELLUNO

34 OPPOSITE (duo) SETTEMBRE CARPI (MO)

35 QUOMO ANIMALI NAPOLI

36 MATTEO ROMANO TESTA E CROCE CUNEO

37 ROYAHL TRAP BOY CATANIA

38 SAMIA FAMMI RESPIRARE YEMEN

39 SANTI FRANCESI (duo) SIGNORINO CUORGNE' (TO)

40 SCOZIA BRITNEY NARDO' (LE)

41 TANANAI ESAGERATA MILANO

42 AURORA TUMIATTI MASCHERE MILANO

43 VIITO NATURALE BARI

44 YUMAN MILLE NOTTI ROMA

45 ZO VIVALDI SPERO DI STAR MALE MILANO

Vincitore Castrocaro

46 SIMO VELUDO ANNI '60 MONCALIERI (TO)

