Grande Fratello Vip, caos in regia e si sentono gli insulti degli autori: "Massa di imbecilli"

"Questa massa di imbecilli, cerebrolesi". Grande Fratello Vip, grande gaffe. Questa volta a fare una brutta figura in diretta non sono stati i vip della casa di Cinecittà, ma lo staff in regia. Ainett, Davide, Nicola e Miriana erano in giardino a parlare, come si vede nei numerosi video postati sui social dai lesti telespettatori, quando una voce ha fatto irruzione: "Questa massa di imbecilli, cerebrolesi". I concorrenti si sono guardati l'uno con l'altro esterrefatti e Davide Silvestri ha detto: "Facciamo finta di niente".

Ma il trambusto in regia è proseguito, si sono udite voci femminili e poi un uomo affermare: "Ca**i loro!". Un fuori programma che denunciava un certo nervosismo. A questo punto, Miriana Trevisan li ha avvertiti: "Guardate che si sente tutto...", ma i gieffini l'hanno rimproverata dicendo che doveva fare finta di niente. Poco dopo la regia ha staccato. Questa sera andrà in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip 6 e tra le sorprese ce n'è una per Manuel Bottuzzo: entrerà l'ex fidanzata. Il faccia a faccia non è interessante tanto per la reazione dell'ex nazionale di nuoto quanto per quella di Lulù Selassiè, la ragazza con cui ha intrecciato un flirt pochi giorni dopo l'ingresso nel loft dalla porta rossa, ma che sembra averlo già stancato con i suoi atteggiamenti possessivi.

