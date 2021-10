Britney Spears nuda sui social, così festeggia la vittoria contro il papà

01 ottobre 2021 a

Britney Spears vince la battaglia legale contro il papà. James Spears, non è più il tutore legale della celebre cantante statunitense. Un tribunale di Los Angeles lo ha sospeso dall’accordo che gli aveva dato il controllo sulla vita di Britney: lei lo aveva accusato di abusi continui perpetuati negli anni. A gestire le finanze della star sarà, in via provvisoria, il contabile John Zabel. E per festeggiare la vittoria in tribunale, la Spears pubblica su Instagram foto di nudo integrale.

Britney, dopo aver ascoltato la decisione del giudice, sarebbe scoppiata in lacrime cominciando a saltare di gioia. Il fidanzato, Sam Asghari, ha celebrato la vittoria con un post su Instagram. Tanta felicità anche fuori dal tribunale, dove una folla si è radunata in attesa della sentenza. Sui social hanno espresso giubilo Cher, Latoya Jackson e Dionne Warwick. Il 23 giugno scorso, Britney Spears si era rivolta ai giudici accusando il padre di averla tenuta in una struttura di salute mentale contro la sua volontà e di averla costretta a usare farmaci e contraccettivi per impedirle di rimanere incinta. Il padre ha negato tutte le accuse. Ma all’inizio dello scorso settembre aveva deciso, a sorpresa, di sfilarsi dalla tutela legale della figlia che deteneva dal 2008.



