Esce Toy, l'album perduto di David Bowie

Un modo per festeggiare il compleanno di un grande della musica. Un album di David Bowie che non è mai stato pubblicato ufficialmente durante la sua vita uscirà il giorno prima di quello che sarebbe stato il suo 75° compleanno. Si tratta di ’Toy’, registrato nel 2001, archiviato dopo una lite tra il cantante e la Virgin, sua etichetta dell’epoca, e diffuso illegalmente online nel 2011.

L’album uscirà in un cofanetto di tre Cd il 7 gennaio con un’accattivante copertina che presenta il volto adulto di Bowie sovrapposto a quello di un bambino. Prima di allora, "Toy" farà parte di "David Bowie 5: Brilliant Adventure", un cofanetto più grande che uscirà a novembre per la Warner Music Group, che grazie a un accordo con gli eredi del "Duca Bianco", detiene i diritti del suo catalogo musicale dal 2000 al 2016, anno della sua morte. Secondo il produttore del cantante, Mark Plati, Toy è «come un momento nel tempo catturato in un’ambra di gioia, fuoco ed energia». L’album include versioni di brani degli anni ’60 come I Dig Everything, The London Boys e You've Got A Habit Of Leaving.

