Irina Shayk, il fisico bestiale della super modella esplode nel corsetto metallico

Giada Oricchio 16 settembre 2021

Fermi tutti, arriva Irina! Corsetto arancio metallizzato e pantaloni cargo oversize a vita bassa: Irina Shayk sbaraglia la concorrenza e brilla all'evento Bulgari a Manhattan, New York. La top model, caschetto corto con frangetta, non è mai stata così bella e sorridente. I paparazzi l’hanno immortalata con un corpetto rigido da urlo: decollèté strabordante, fianchi in bella mostra e tacchi vertiginosi. Un look metallico, sfavillante per la partecipazione alla festa modaiola.

Solo un paio di giorni fa Shayk aveva stupito sul red carpet del Met Gala 2021, la serata di beneficenza più glamour al mondo, organizzata dal Metropolitan Museum di New York. Per l’occasione si era trasformata in una moderna Venere di Botticelli con un abito nude a fiori nei punti strategici e sullo strascico. Un sogno. E si era data alla pazza gioia come testimoniano le foto sul suo profilo Instagram. In questa settimana nella “Grande Mela”, la modella ha messo da parte il muso con cui era atterrata da Londra all’aeroporto “La Guardia” dove era stata fotografata seria e cupa in volto. Irina, ex fidanzata storica del calciatore Cristiano Ronaldo prima di Georgina, sarebbe ancora single dopo la rottura con l’attore Bradley Cooper dal quale ha avuto la figlia Lea, 4 anni.

