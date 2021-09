Pio e Amedeo contro Fedez, il retroscena sul nuovo caso esploso in Rai: "Premiati..."

Giada Oricchio 11 settembre 2021 a

Tra i “Ferragnez” e Pio e Amedeo spunta il retroscena bomba di “Dagospia”. Il battibecco è noto ai più: dal palco dei Seat Music Awards 2021, giovedì 9 settembre, Pio e Amedeo sono stati premiati per “aver innovato il linguaggio televisivo e aver saputo cogliere le sfaccettature della vita quotidiana”, ma nel discorso di ringraziamento hanno tirato una serie di frecciatine a Fedez che aveva accusato la Rai di censura in merito al suo discorso sul ddl Zan al Concerto del Primo Maggio: “Se Pio e Amedeo sono su Raiuno in prima serata vuol dire realmente che la Rai è libera (…). Ma tanto se si va in diretta si può dire quel che si vuole e anche qualcun altro avrebbe potuto fare così senza suscitare tante polemiche, dici delle cose e non è che arrivano i bodyguard a cacciarti dal palco. Dai, Federico. Si fa la polemica, ti piace che si fa il traffico sui social e poi “swipe up” mi vendi i prodotti. E comprati lo smalto che ho fatto io e comprati altro…”.

Il rapper imprenditore ha replicato a stretto giro: “Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti cercando di spu**anare l’avversario senza contraddittorio: figo! Bravi Pio e Amedeo, spero un giorno di diventare un anticonformista anti-sistema rivoluzionario come voi. Incomincerò dando del ne*ro e del fr**io a tutti come fate voi per strappare dei sorrisoni”.

A seguire Chiara Ferragni aveva difeso il marito commentando sotto un post di Trash Italiano: “Simpatici come… finite voi la frase” e i due comici hanno ribattuto rinfacciando alla coppia gli scivoloni del passato: “Come quelli che si buttano l’insalata in faccia di notte al supermercato o come quelli che fanno l’elemosina sgommando in Lamborghini in faccia ai poveri? E come si fa a raggiungerlo questo livello di simpatia? In effetti troppo divertente…”.

Il duplice attacco di Pio e Amedeo non è piaciuto ai social che hanno ricordato come i due “grandi anticonformisti” solo due anni prima avessero scroccato vestiti di lusso e oggetti alla coppia pur di fare ascolti con il loro programma “Emigratis” e non ha entusiasmato nemmeno la giornalista Selvaggia Lucarelli (spesso critica con Fedez e Ferragni) che su Instagram ha scritto: “Tanto per capire quanto sia innovativo il linguaggio di Pio e Amedeo, volevano fare un po’ di rumore attaccando Fedez e l’unico argomento trovato è stato quello degli smaltini ovvero la cosa più vecchia e scema che gli si possa rimproverare. Che poi, parlando di linguaggio innovativo, la Rai ha Lundini e premia Pio e Amedeo. Boh”.

Una spiegazione al sorprendente Premio è arrivata dal sito “Dagospia” che oggi ha svelato un retroscena: “Perché Rai1 ha sentito l'esigenza di premiare due volti della concorrenza addirittura come "innovatori del linguaggio televisivo"? Nessuna esigenza, il premio è stato creato ad hoc: i due comici fanno parte dell'agenzia "Fep" che produce l'evento”. Velenosi titoli di coda.

