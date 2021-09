JLo snobba Serena Rossi, Lopez massacrata sui social

Giorgia Peretti 11 settembre 2021 a

Che caduta di stile per Jennifer Lopez! Nelle ultime ore, un video di Venezia 78, sta facendo il giro del web indignando non pochi utenti. Ma cosa è successo? Nel corso di un red carpet, la cantante latino-americana ha liquidato senza troppi convenevoli la madrina dell’evento, Serena Rossi, per stringere tra le braccia Ben Affleck. La coppia era attesissima, i due si sono riuniti dopo venti anni, e quella a Venezia era la prima sfilata sul tappeto rosso dopo il loro ritorno di fiamma. Peccato che i belli di Hollywood si siano resi protagonisti di un siparietto poco apprezzato dal pubblico a casa, che alla visione dell’episodio imbarazzante, si è scatenato con commenti molto critici. In un angolo della passerella, si vede comparire Serena Rossi, nel video l’attrice si avvicina a lei per salutarla e presentarsi. La Lopez le stringe la mano sorridendole, ma senza considerarla troppo.

La popstar, infatti, l’ha salutata velocemente pronunciando qualche parola in italiano: “Ah...la madrina!”. Poi all’improvviso incontra lo sguardo del suo Ben il quale arriva, la bacia, si abbracciano e si girano dall’altra per parlare con altre persone. Una scenetta che ha imbarazzato non poco l’attrice napoletana che ha deciso di defilarsi dalla coppia così: “Ok, va bene. Si amano. Mi stacco, perché si amano e mi vergogno”. Sui social scoppia il putiferio contro i divi hollywoodiani: "Sarà anche Jennifer Lopez, ma sei ospite di un evento, quella che si è presentata è la madrina della serata, prestale un po’ di attenzione”, scrive qualcuno. “Lopez e Affleck in piena cotta adolescenziale, che non riescono a staccarsi neanche quel minimo per scambiare due parole di cortesia con la madrina della serata. Sono imbarazzanti”, si legge in un altro commento. E ancora: “Mi è caduto un mito. Tirarsela è poco di classe”. “Cioè JLo l’ha snobbata, Serena sei stupenda”. Infine, chi fa notare il dettaglio: "A prescindere da ciò, è stato proprio sgradevole notare come la Lopez abbia immediatamente squadrato dalla testa ai piedi Serena Rossi. Che gran caduta di stile".

