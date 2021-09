Anna Tatangelo parla di Gigi D'Alessio. La confessione sul matrimonio: "Mi ha fatto soffrire..."

Giada Oricchio 11 settembre 2021 a

a

a

“Il mancato matrimonio con Gigi D’Alessio mi ha fatto soffrire”. Anna Tatangelo, 34 anni, condurrà “Scene da un matrimonio” dal prossimo 19 settembre, la domenica alle 15.30, e per l’occasione ha rilasciato un’intervista al “Corriere della Sera”. Lady Tata, come l’hanno soprannominata i fan, è consapevole di essere una “principiante” della tv e respinge al mittente i paragoni con Barbara D’Urso, fuori dal giorno festivo: “Nessuno prende il posto di nessuno. Il programma è totalmente nuovo e diverso. Barbara D’Urso è una grande professionista in onda da anni. Io sono una principiante. (…). Barbara ed io veniamo da due mondi diversi. I confronti non hanno senso. Credo sia corretto, prima di dare un giudizio, vedere il programma. Lo so bene io che vengo da pregiudizi musicali e ho sempre detto: “prima di criticare, i dischi vanno ascoltati”.

Tatangelo ha ammesso di essersi commossa ad ascoltare le storie e le speranze non solo dei promessi sposi, ma anche dei rispettivi genitori. Una gioia che lei ancora non ha vissuto: “Se mi è dispiaciuto non sposare Gigi? Sì ho sofferto a non essere sposata con lui, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo. Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze”. Magari con Livio Cori, il musicista con cui, nei giorni scorsi, ha ufficializzato la relazione in una divertente intervista di coppia su Instagram.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.