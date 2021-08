Addio a Nicoletta Orsomando, è morta la storica annunciatrice Rai: aveva 92 anni

Giada Oricchio 21 agosto 2021 a

a

a

Nicoletta Orsomando, la più famosa e iconica delle "signorine buonasera" della Rai, si è spenta a 92 anni in un ospedale a Roma in seguito a una breve malattia. Lo ha comunicato la famiglia. La Orsomando era tra le annunciatrici maggiormente apprezzate per il garbo con cui si poneva verso i telespettatori. Nata a Casapulla, in provincia di Caserta, si trasferì da piccola a Mazzarino poi a Lavello, città della quale il padre Giovanni, noto compositore, diresse la banda sinfonica, successivamente la famiglia si trasferì a Roma.

È apparsa per la prima volta nelle case dei pochissimi italiani che possedevano un apparecchio televisivo il 22 ottobre del 1953, quando le trasmissioni televisive in Italia erano ancora sperimentali, per fare il suo primo storico annuncio, in cui presentò una trasmissione per ragazzi, un documentario sull'Enciclopedia Britannica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.