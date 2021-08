Ed Sheeran torna con Equals, a chi dedica il primo singolo

19 agosto 2021 a

Fine della pausa per Ed Sheeran. La popstar, che si era concessa uno stop dal lavoro e dai social media alla fine del 2019 dopo 2 anni di tournée, torna in grande stile con un nuovo album. Ad annunciarlo è lui stesso in diretta su Instagram. Il disco si intitolerà ’=’ (Equals), uscirà il 29 ottobre su etichetta Asylum Records e sarà il quarto della serie intitolata con i simboli matematici.

Insieme all’annuncio, Ed Sheeran ha fatto anche uscire un nuovo brano, "Visiting Hours", brano in cui descrive la perdita del suo mentore e amico Michael Gudinski, scritto subito dopo la sua morte e suonato per la prima volta durante il memoriale di stato in marzo: la traccia, intensa e commovente, è accompagnata da una performance video con la partecipazione ai cori dei suoi più cari amici, Kylie Minogue e Jimmy Barnes. All’interno del disco ci saranno 14 brani, fra cui anche il singolo "Bad Habits’, composti nell’arco di 4 anni dopo l’uscita del multi-premiato ’÷’ (Divide).

Il cantautore, presentando l’album, ha raccontato che è «davvero personale», anche in considerazione dei cambiamenti avvenuti nella sua vita negli ultimi anni, con il matrimonio e la nascita della prima figlia. «Lo vedo come il mio disco di formazione e non vedo l’ora di condividere questo prossimo capitolo con voi», ha spiegato. Nelle tracce, Ed Sheeran pone l’accento sulle esperienze maturate e sulle persone incontrate esplorando le varie sfumature dell’amore ("The Joker And The Queen", "First Times", "2step"), della perdita ("Visiting Hours"), della resilienza ("Can’t Stop The Rain") e della paternità ("Sandman", "Leave Your Life") mentre analizza la sua carriera e la sua realtà ("Tides").

Dal punto di vista musicale ’=’ racchiude tutto il suo mondo: dalle classiche canzoni alla chitarra con ballate senza tempo a momenti più euforici e con una produzione più complessa. Scritto e registrato a Suffolk, a Londra, in Svezia e a Los Angeles, la produzione esecutiva dell’album è stata affidata a FRED (No.6 Collaborations Project), a Johnny McDaid (Divide) e allo stesso Ed, con ulteriori contributi da parte di Steve Mac, Joe Rubel, Amy Wadge, Foy Vance, Elvira Anderfjard, David Hodges, Andrew Watt, Lou Bell, Natalie Hemby e Ben Kweller. Il fratello compositore di Ed, Matthew, ha contribuito con gli arrangiamenti degli archi in "First Times" e "The Joker And The Queen". La copertina dell’album è un insieme di farfalle che simboleggiano una "nuova vita" dipinte su un disegno astratto eseguito da Ed Sheeran.

