Antonio Albanese e Paola Cortellesi non ridono più: lui è in perdita, lei guadagna poco

Preceduto da anteprime che hanno avuto gran successo “Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto” uscirà sugli schermi il prossimo 26 agosto interpretato, come il primo film, da Antonio Albanese e Paola Cortellesi e prodotto dalla Wildside. Il comico di origini lecchesi, nato a Olginate nel 1964, controlla la Leo srl che risulta attiva dal 2011 nella produzione cinematografica e televisiva ma che ha chiuso il 2020 con una perdita di 6mila euro, più o meno identica all’anno prima, e zero ricavi. Se non ha avuto molta fortuna come produttore in proprio, Albanese ha invece diversificato i suoi investimenti nel mattone perché da una visura catastale aggiornata risulta possedere a Bologna un’abitazione di sei stanze e un garage. Nella sua nativa Olginate è proprietario per intero di un’altra abitazione, di due garage e per due noni di una seconda casa. Possiede anche un’abitazione a Milano mentre a Omegna è suo un villino di otto stanze con annesso un terreno che si estende su oltre 2mila metri quadrati. E la Cortellesi? La sua Sorelle srl la cui proprietà dal 2002 divide al 50% con la sorella Claudia, nel 2020 ha guadagnato 8mila euro e ha un attivo di oltre mezzo milione.



