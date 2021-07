Britney Spears, il messaggio nascosto nelle foto hot? Grido di aiuto ai fan

26 luglio 2021 a

Britney Spears torna a far parlare di sé. La pop star 39enne, finita al centro della cronaca per la controversia con il padre Jamie, suo tutore legale. La cantante icona degli anni '90 nei giorni scorsi ha pubblicato due foto a seno nudo su Instagram che hanno mandato in visibilio i suoi tanti fan, ma che hanno anche sollevato nuovi sospetti sulla pop star e il suo rapporto con il padre.

Britney Spears è attualmente impegnata in una battaglia legale con suo padre Jamie Spears per una tutela in vigore dal 2008. La cantante ha detto che non si esibirà più finché il genitore manterrà il controllo su di lei e sulla sua carriera in seguito alla tutela legale sulla cantante, preoccupato per la sua salute mentale. Il provvedimento è in essere dal 2008 a la Spears, a riguardo, ha recentemente affermato "Questa tutela ha ucciso i miei sogni. Quindi tutto ciò che ho è la speranza".

Ma cosa c'entrano le foto in topless? Il Sun è andato a scavare tra i commenti dei fan e ha raccolto i sospetti che serpeggiano sui social. Molti, infatti, credono che l'ex pop star abbia usato i suoi social media per inviare segnali e messaggi nascosti al suo seguito. Nell'udienza in tribunale per la revoca della tutela, all'inizio di luglio, la Spears aveva raccontato come il provvedimento ha vietato di farsi le unghie. "Per un anno non mi sono fatta le unghie, niente acconciature, niente massaggi, niente agopuntura. Niente per un anno, ho visto le cameriere a casa mia ogni settimana con le unghie fatte ogni volta in modo diverso".

Nelle foto postate, sostengono alcuni fan, il vero obiettivo della cantante non era quello di mostrare il seno in uno scatto sexy ma dimostrare che non le è ancora permesso fare la manicure dal momento che le unghie appaiono con lo smalto scrostato.

Ma nel post non ci sarebbero solo messaggi ai fan, ma anche al padre Jamie, con l'obiettivo "di farlo infuriare", riporta il tabloid inglese. Infatti, sempre nell'ambito della tutela legale, nel 2010 è stato riferito che Jamie Spears aveva vietato a Britney di uscire senza reggiseno. Ora i fan credono che le ultime foto siano state deliberatamente pubblicate per far andare su tutte le furie il padre.

Tra i tanti vip che hanno commentato gli scatti sexy anche Paris Hilton, che non si espone su presunti messaggi segreti ma si limita a dire: "Questo è hot!".

