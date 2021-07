Sabrina Ferilli, a chi lo vuole fare a strisce? Il rebus dell'attrice su Instagram

19 luglio 2021 a

A chi lo vuole fare a strisce Sabrina Ferilli? Il post enigmatico dell'attrice appare su Instagram: "Non fatevi ingannare dal sorriso - scrive la Ferilli - è la camicia che dice già tutto. Stamattina potrei farlo a strisce a qualcuno". Con chi ce l'ha? La Ferilli seduta su una sedia sorride felice e indossa una camicetta zebrata: la domanda sorge spontanea come la valanga di commenti sotto al post. La soluzione è nel look...

