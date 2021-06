Il segreto choc rivelato dopo trent'anni. "Com'è morta mia moglie", la confessione di Edoardo dei Trettré

Francesco Fredella 29 giugno 2021 a

Vi ricordate I Trettré? Gli storici, ed intramontabili, comici nati sotto i riflettori di Drive in negli anni Ottanta - Novanta sono praticamente scomparsi dalle scene. Da molto tempo non si sa più nulla di loro. Gino Cogliandro, Mirko Setaro Edoardo Romano con le loro battute hanno fatto sognare l'Italia. Ma la loro reunion "non s'ha da fare". A rompere il silenzio dopo anni ci pensa Edoardo Romano, che oggi ha 79 anni, ed in un'intervista fiume a RTL102.5 News svela qualcosa di segreto: “Sono vedovo. Non l’ho mai detto. Mia moglie è morta 33 anni fa all’inizio della mia carriera, non è riuscita a vedere quello che I Trettré hanno fatto. Ma ho dedicato i miei successi a lei. Per tanti e tanti anni non ho mai raccontato nulla a nessuno. Ora lo faccio e vi dico che ho fatto il papà delle mie due figlie e sempre il comico”. Una notizia che lascia tutti senza parole perché non si sapeva praticamente nulla.

Romano è in perfetta forma. Battuta sempre pronta, copione in mano e voglia di tornare sul palco. Infatti, in queste settimane girerà l'Italia con i suoi spettacoli. non perde la battuta. Il suo “A me pare na stru**at” non tramonta mai, va sempre di moda. Dei suoi ex compagni di avventura ne parla con affetto, ma esclude la possibilità di un ritorno sulle scene. "Siamo amici. Nessuna lite, un divorzio consensuale. Ma adesso facciamo cose diverse, totalmente. Ad un certo punto della nostra carriere abbiamo ben pensato di fermarci perché la televisione andava in una direzione che non ci piaceva. Cominciavano a produrre programmi usa e getta che non appartenevano alla nostra cultura storica, artistica e teatrale”, svela a Trends and Celebrities.

“Intanto il piatto riscaldato non funziona, poi ognuno di noi è su dei percorsi artistici molto importanti, soprattutto io non posso fermarmi. Mi sono fermato con il mio 33,33% e mi sono riguadagnato il mio 100%. Quello che dovevamo fare tutti e tre lo abbiamo fatto, adesso che siamo ‘single’ proseguiamo con i nostri progetti”. Riavvolge il nastro dei ricordi e racconta continua a sganciare bombe: “Di soldi, a quell’epoca, ne abbiamo guadagnati così tanti che un po’ ci vergognavamo”.

Edoardo pensa solo al teatro e al cinema, che gli ha regalato molte soddisfazioni in questi anni: dai film con Pupi Avati e Sophia Loren, fino al red carpet a Cannes. Romano non pensa di tornare in tv con un reality, ma di sedere in uno dei salotti invernali delle trasmissioni più seguite. “Non temo neppure di essere imitato dalle nuove generazioni. Cucivamo addosso gli spettacoli sulla nostra pelle. I Trettré sono unici e inimitabili”, conclude.

