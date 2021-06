Elisabetta Gregoraci torna a "Battiti Live 2021". L'incidente con il trolley e l'outfit va in malora

Giada Oricchio 24 giugno 2021 a

Ritorno con imprevisto per Elisabetta Gregoraci. La conduttrice calabrese torna con “Battiti Live 2021”, la kermesse canora in onda dal 25 giugno su Italia1 per 5 serate e si parte dal Castello di Otranto. Si preannuncia un successo perché è uno dei primi eventi collettivi dopo un anno di pandemia da Covid-19 e c’è voglia di far festa, divertirsi e mettersi alle spalle il peggio. Sul palco Sangiovanni, Aka7even, Fedez con Orietta Berti, Francesca Michielin e tanti altri.

Intanto la Gregoraci, 41 anni, in un’intervista al settimanale “Chi”, ha dichiarato di non essere innamorata, ma di essersi riavvicinata all’ex marito Flavio Briatore: “In realtà con Flavio ho sempre avuto un buon rapporto. Abbiamo litigato per stupidaggini, possiamo discutere ma poi ci ritroviamo. E qualche mese lontano da casa ha fatto bene perché abbiamo sentito la mancanza l’uno dell’altra e ci ha fatto ritrovare”.

Le vere parole d’amore le ha riservate per il figlio Nathan e i fan: “Quando ho accettato il Gf pensavo di essere già conosciuta dal pubblico per il mio lavoro in tv e al cinema, non pensavo che sarebbe cambiato molto, invece c’è stato un effetto pazzesco, mi sento molto amata. Da dicembre, da quando sono uscita dalla casa del GF ricevo ogni tipo di regalo (…). Mi scrivono che gli sono scoppiata nel cuore, che rallegro le loro giornate e faccio parte della loro vita”.

In effetti, Elisabetta Gregoraci cura il suo Instagram come cura il suo corpo cioè in maniera maniacale. Dà il buongiorno ai follower e racconta tanto di sé, anche le disavventure. Martedì ha rivelato di aver trovato un ladro in casa a Monte Carlo, di averlo rincorso e fatto arrestare e ieri ha testimoniato un incidente che è l’incubo dei vacanzieri: si è rotto il trolley al momento dell’imbarco. “Mai una gioia. Ho bisogno di una benedizione” ha ironizzato la presentatrice.

