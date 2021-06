Stash nei guai, è indagato per ricettazione: nel mirino il noleggio di auto di lusso

Giorgia Peretti 23 giugno 2021 a

Stash finisce nei guai per il noleggio di auto di lusso. Il cantante, frontman del gruppo dei “The Kolors” e giudice nell’ultima edizione di Amici 20, è entrato nel mirino del pubblico ministero della procura di Milano, Giovanni Polizzi. Antonio Fiordispino, questo il nome al secolo, sarebbe coinvolto nel processo di Sonia Carapezzi, una sua amica, indagata e poi condannata per aver sottratto circa 3 milioni di euro nell’azienda dove lavorava: la ‘Air Protech’ di Magenta. La ditta è un colosso industriale il cui fatturato annuo sarebbe di 13 milioni di euro, attivo negli impianti di depurazione di emissioni inquinanti.

Dopo un controllo fiscale effettuato dalla guardia di finanza di Magenta, nei mesi del 2018, la procura di Milano accusò la Carapezzi, allora contabile dell’azienda, di aver fatto sparire ingenti somme di denaro e averle trasferite in altri conti di cui lei era titolare. Oggi l’inchiesta sembra prendere una piega diversa - come scrive Il Giorno - in un nuovo filone di indagini il pm Polizzi ha chiesto un nuovo processo per Sonia Capezzi e Stash. A

l momento, dunque, il cantante sarebbe indagato per ricettazione, avendo sottoscritto contratti per il noleggio di due Ferrari e una Maserati, pagate da conti riconducibili alla stessa Air Protech di Magenta. La donna sarebbe una sua amica, i due, oltre ad essere legati da un rapporto di amicizia avrebbero collaborato anche professionalmente, il cantante, in passato, avrebbe indossato i capi di abbigliamento prodotti dalla 46enne. Un’accusa prontamente rigettata dal musicista, che attraverso il suo legale ha fatto sapere la sua completa estraneità alle condotte contestate dalla Carapezzi, dicendosi all’oscuro delle attività illecite dell'amica e che soprattutto le auto da lui noleggiate venissero pagate con i fondi sottratti dalla donna. La sua posizione verrà chiarita dal giudice delle indagini preliminari di Milano, l’udienza dovrebbe svolgersi a metà luglio.

