"Vorrei un figlio da Erjona", la confessione dell'ex tentatore Alessandro Basciano

Sullo stesso argomento: Guenda Goria e il suo Mirko pronti per Temptation island vip, nonostante la gelosia

Francesco Fredella 14 giugno 2021 a

a

a

Alessandro Basciano al settimo cielo. Adesso l'esperienza a Temptation island è archiviata del tutto. L'ex tentatore, biondo e con tatuaggi ben in mostra sui muscoli, racconta qualcosa di molto intimo. In collegamento zoom su RTL102.5 News dice di essere pronto a diventare padre per la seconda volta. Basciano, lo ricordiamo, ha trovato l'amore con Erjona Sulejmani, l'ex di Džemaili. "Ci siamo conosciuti in aeroporto a Madrid, dove io mi trovo per lavoro. Esattamente un paio di mesi fa. Ci siamo seguiti sui social e poi ci siamo scambiati i numeri. In pratica il nostro amore è nato cosi", racconta a RTL102.5 News Basciano (che presto potrebbe tornare in televisione). "C'è chimica tra noi e siamo innamoratissimi" - continua. "Tra il matrimonio con lei ed un figlio preferirei la seconda cosa". E così cala il gelo in studio. Le rivelazioni di Alessandro Basciano sicuramente fanno parlare tutti.

Guenda Goria e il suo Mirko pronti per Temptation island vip, nonostante la gelosia

Proprio un anno fa, nel corso di Temptation island, Basciano aveva lasciato tutti con il fiato sospeso quando cerco di approcciare a Valeria Liberati (che era arrivata in quel programma con il suo fidanzato soprannominato Ciavy). Tra Alessandro e Valeria, dopo Temptation, non c'è stato nulla: una storia finita, archiviata. Ora l'ex tentatore - che ha saputo diversificare i propri business tra Roma e la Spagna - arriva il momento di mettere la testa a posto (come si dice in gergo). Amore allo stato puro con Erjona. "Giro l'Europa per lavoro e lei è sempre pronta quando ci dobbiamo vedere", continua a raccontare Basciano. Dalle sue parole e dai suoi occhi si vede che è davvero innamorato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.