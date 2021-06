Faraco presenta Figlio di un Rock con un concerto live

14 giugno 2021 a

Artista poliedrico, amante dell’arte in tutte le sue declinazioni. Carmine Faraco, attore, comico e musicista, torna sulla scena con la presentazione del suo secondo libro, “Figlio di un Rock”, scritto durante la Pandemia. Una passione quella della scrittura che, oltre ai testi per gli spettacoli di cui è appunto autore, lo ha portato già qualche anno fa ad esordire con il volume “Pecché - la fabbrica dell’incubo”, che ha riscosso un notevole successo nella sua formula testo e fumetto. Questa volta Faraco ha scelto invece di raccontare un viaggio, basandosi sull’esperienza maturata nel programma tv “Colorado” nei panni del rocker impertinente sempre pronto alla battuta e alla scoperta in chiave comica dei brani più celebri del panorama musicale italiano. Un personaggio che gli ha reso una grande popolarità e lo ha fatto girare in lungo e in largo per l’Italia in compagnia della sua tastiera. Tra tutti però il tour più speciale è stato quello vissuto insieme al figlio Valerio, al quale nel 2009 ha deciso di regalare una sorpresa. Tappa dopo tappa, padre e figlio, in un mix di avventure, racconti, imprevisti, condivisi lungo la strada che li ha uniti in un maniera indissolubile.

Ne esce fuori una sorta di diario di bordo, insolito, originale, unico, che descrive, tra battute, curiosità, aneddoti, un vero viaggio dell’anima in una raccolta di sentimenti profondi che un genitore decide di lasciare in eredità al figlio. Il libro sarà presentato martedi 15 giugno ore 19.00 presso l’area concerti dell’Arcade and Food Ristorante , in via Nomentana 1111, nello stile di Faraco: un evento travolgente e fuori dagli schemi che vedrà l’artista nel ruolo di scrittore e cantante con la sua band in una serata, in linea con i protocolli di sicurezza, all’insegna della musica e del buonumore.





