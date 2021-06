Maneskin, "possibile duetto?" Il gesto di Miley Cyrus dopo l'Eurovision Song Contest

Giorgia Peretti 03 giugno 2021 a

I Maneskin continuano a mietere proseliti. Dopo la vittoria agli Eurovision Song Contest il gruppo romano ha riscosso grande successo e popolarità tanto da richiamare l’attenzione delle star della musica europee e non. In tanti hanno espresso la propria ammirazione durante la kermesse internazionale che li ha visti trionfare, tra tutti Simon Le Bon che si era schierato con un tweet a favore della rockband, durante la diretta. In queste ore però sembrerebbe che anche Miley Cyrus si sia esposta nei confronti dei Maneskin iniziandoli a seguire su Instagram proprio in queste ore. Un sogno (quasi) realizzato per Damiano David, frontman del gruppo, che durante un’intervista post vittoria aveva espresso il desiderio di duettare con la cantante americana. L’estratto dell’intervista ha fatto il giro del web, è stato ripreso e divulgato da alcune fanpage della Cyrus con l’intento di farlo arrivare direttamente a lei.

Missione compiuta a giudicare dal “follow” di Miley Cyrus comparso tra le tante notifiche della band romana. Le prove arrivano da sempre dalle fanpage della cantante che dimostrano come questa abbia iniziato a sostenere il gruppo via Instagram. Intanto il dubbio aleggia tra i fan dei Maneskin, alcuni ipotizzano che ci siano stati degli scambi di messaggi tre di loro e che si stiano preparando per un featuring travolgente. “Preparano un duetto, ne sono certa”, scrive una ragazza su Twitter. Sui social già compaiono i primi fotomontaggi della rockband, vincitrice di Sanremo, assieme a Miley Cyrus.

Al momento nessuna notizia ufficiale che annuncia il sodalizio artistico tra i due ma l’ipotesi ora più che mai sembra vicina. Di sicuro non ci saranno problemi con la lingua, il giovane gruppo romano ha dato prova della propria abilità con l’inglese durante le numerose interviste tenute dopo la vittoria all’Eurovision.

Ad ogni modo, per i Maneskin il successo artistico sembra procedere a gonfie vele. Dalle performance a Via del Corso al percorso ad XFactor, la band con "Zitti e buoni" sta seminando record su record. Uno tra tutti riguarda Spotify, dove la canzone è diventata il singolo italiano con più stream di sempre in un giorno, con la bellezza di 4 milioni di ascolti in 24 ore. Un vanto per l’Italia perché per la prima volta in assoluto un brano italiano è entrato nella top 10 Globale di Spotify posizionandosi al nono posto. Ad oggi i Maneskin sono tra i 500 artisti più ascoltati al mondo, Damiano sul profilo ufficiale lancia la frecciatina agli haters: “Dove stanno quelli che dopo XFactor ci dicevano che saremmo durati 4 giorni? Perché a me oggi giunge la notizia che siamo 464 al mondo”.

