Addio a Isabella De Bernardi, la Fiorenza di "Un sacco bello". Carlo Verdone: resterà nell'immaginario collettivo

Sullo stesso argomento: Basta col politicamente corretto. Carlo Verdone si sfoga così

26 maggio 2021 a

a

a

Aveva recitato in molti film di grande successo come Borotalco (1982), Il bambino e il poliziotto (1989) e il Marchese del Grillo (1981), ma il suo volto era sempre stato legato a Fiorenza, la ragazza hippie fidanzata di Carlo Verdone in "Un sacco bello" che faceva uscire fuori dai gangheri Mario Brega.

Da Verdone all'allievo Brignano, lo spettacolo si inchina a Gigi Proietti

"Occhio fascio che io a mi' padre gli ho già sputato in faccia una volta!", la battuta iconica come la replica del burbero suocero: "Fascio a me? Io non so' comunista così, so' comunista così", e via il doppio pugno chiuso.

Video su questo argomento Basta col politicamente corretto. Carlo Verdone si sfoga così

È morta a 57 anni l’attrice Isabella De Bernardi, interpretò la ragazza hippy fidanzata di Carlo Verdone nel film "Un sacco bello". Ne ha dato notizia lo stesso Verdone in un video su Facebook. "Oggi mi hanno avvertito che Isabella De Bernardi purtroppo non c’è più. Resterà sempre per me una cara amica, un’attrice che mi ha esaltato una sequenza importante, una persona spiritosa che resterà sempre nell’immaginario collettivo".

Carlo Verdone, 70 volte grazie

Figlia dello sceneggiatore Piero, esordì nel cinema proprio con Carlo Verdone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.