Isola dei Famosi, "naufraghi e vincitori in Honduras". La finale senza precedenti

Una finale senza precedenti. L'Isola dei Famosi 2021 si avvia alla conclusione e lunedì 7 giugno si terrà la finale della prima edizione condotta da Ilary Blasi. In Honduras sono ancora tanti i naufraghi in gioco e venerdì 21 maggio ci sarà una nuova eliminazione con possibilità di seconda chance su Playa Imboscadissima, l'isola dove vivono Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti. Ma ecco la novità anticipata da "TvBlog": la proclamazione del vincitore avverrà direttamente in Honduras. Finora, gli isolani si sono giocati il podio con una serie di prove all'Idroscalo di Milano (o alla Fiera come nell'Isola 2019), ma quest'anno non è possibile perché i protocolli anti-Covid prevedono la quarantena obbligatorio per chi torna da quei paesi. E così Mediaset e Banjiai, la società che produce il format, hanno deciso di eleggere il finalista a distanza. L'escamotage era stato spoilerato dall'ex naufrago Marco Maddaloni già a marzo nel corso di una diretta web con "Casa Chi", ora la conferma.

