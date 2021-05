Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con Stefano Coletti

Giorgia Peretti 17 maggio 2021 a

a

a

Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con la sua nuova fiamma, Stefano Coletti. Sui social appaiono delle foto nelle stories Instagram del pilota che sembrano tutt’altro che il dipinto di una semplice amicizia. In una delle istantanee, in cui i due si scambiano un tenero abbraccio sul braccio di Coletti compare il tatuaggio con la scritta "Sei l'epicentro del mio terremoto". Una frase molto eloquente per chi ha seguito il percorso della bella showgirl calabrese nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Infatti, durante la permanenza della Gregoraci nel reality show di Canale 5 questa frase era la dedica dell’aereo che volò sulla casa del Gf, proprio per lei.

Ma non solo nella story successiva ripresa sempre dal profilo di Coletti compare anche una foto che ritrae Elisabetta Gregoraci accanto alla macchina del pilota. Una foto del tutto innocua ma agli occhi attenti dei follower non è potuta sfuggire la targa dedicata alla show-girl calabrese, con le sue iniziali e la sua data di nascita.

La frase, tratta dalla canzone “9.3” di Mr. Rain, sorvolò la testa della Gregoraci e incontrò segretamente le sue mani a forma di cuore per poi batterle sul petto. Un gesto che forse avrebbe dovuto rassicurare Coletti sul fatto che lei con Pierpaolo Pretelli fingeva e in realtà il suo cuore era solo per lui. Ma nonostante tutto nelle dirette serali fingeva totale estraneità ai rumors tra lei e Coletti. Anche la targa dell'auto finì tra gli indizi che portavano al gossip ma anche qui, l’ex compagna di Briatore smentì prontamente così “Stefano Coletti è un ragazzo che vive a Monaco. Non è il mio fidanzato, è un mio amico. Anche Flavio ha la targa con le iniziali con l’8, l’80, come la mia. Anch’io ho la targa personalizzata”. Insomma, tutto porterebbe far pensare ad un rapporto che già dentro il reality si muoveva con messaggi in codice, ma che ora ha trovato lo spazio per uscire alla luce del giorno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.