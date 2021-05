Diletta Leotta e Can Yaman, prima la confessione poi la copertina bollente: beccati così

Giada Oricchio 05 maggio 2021 a

Diletta Leotta spazza via la crisi con Can Yaman e il “limone” (ipse dixit) con Ryan Friedkin grazie a un quanto mai opportuno servizio per il settimanale “Chi”. La conduttrice di Dazn è stata paparazzata, diciamo così, mentre fa un bagno di sole con l’attore turco a bordo piscina nell’esclusivo resort Mandarin Oriental sul Lago di Como. Le foto risalgono al 25 aprile, cioè pochi giorni prima dello scoop di Dagospia (documentato dal settimanale “Oggi”) di un incontro passionale con Ryan Friedkin, il figlio del proprietario della Roma. La vita amorosa della 29enne catanese è abbastanza intricata, ma non c’è stata alcuna frequentazione simultanea.

Proviamo a ricostruire. Tra novembre e dicembre 2020, Diletta e Daniele Scardina, il pugile noto come King Toretto, hanno vissuto un ritorno di fiamma, mentre tra Natale e Capodanno si vociferò di un flirt con Ibrahimovic. A gennaio spuntò Can Yaman che l’avrebbe avvicinata su Instagram già a ottobre. Poi le foto del settimanale “Chi”, le dediche, il fidanzamento, molti scatti tutti posati, ma mai la prova regina del bacio. A seguire, la notizia di una rottura per motivi nebulosi, il matrimonio saltato e il Tapiro d’oro di “Striscia la Notizia” per la bella siciliana che negò: “Le nozze solo rimandate, si tratta di fare le cose con i tempi giusti e la storia è vera, certo che è vera!”. Mal gliene incolse perché due giorni dopo le dichiarazioni all’inviato di Striscia, Dagospia rivelò che il turcomanno era più o meno una copertura per la vera storia d’amore (a dire del sito, tutt’ora in corso) tra la Leotta e Friedkin. Apriti cielo! La conduttrice pubblicò sul suo account Instagram un’invettiva contro il giornalismo spazzatura dicendosi preoccupata per la cara nonna che credeva alle bugie sui presunti flirt.

Un passo falso perché fu sbugiardata in 24 ore: bacio passionale con il rampollo in copertina su “Oggi” e dettagli intimi sulla nottata nell’articolo. Una figuraccia che le è costata un secondo Tapiro d’oro e l’ammissione: “Ho 29 anni, a dicembre ero single e sono libera di dare un limone a chi voglio, non immaginavo che avessero potuto scattare dentro casa”. Ora, è quantomeno curioso che quando sia ripresa a sua insaputa schiocchi con trasporto un bacio al rampollo americano e quando invece è fotografata con il suo placet sia così pudica da non sfiorare nemmeno la guancia del marcantonio orientale. Tantissimi sorrisi, sguardi affabili, abbracci affettuosi, un paio di pose un po’ hot, ma zero baci. Niente, nemmeno uno misero sulla guancia.

Nel caso del povero Can si può solo immaginare visto che l’unico scatto dove sembrano scambiarne uno, è con l’attore di spalle e lei completamente nascosta. Se la storia non fosse assolutamente vera, qualcuno potrebbe pensare di leggere un caro e vecchio fotoromanzo. Sul settimanale “Chi” si legge: “Si sono ritrovati dopo un periodo di crisi e appaiono finalmente spensierati. Forse l’attore turco ha capito che Diletta non ama le pressioni, ne ha già tante, e vuole vivere i sentimenti con leggerezza” e ancora: “Can Yaman è innamorato cotto di Diletta e sogna una vita con lei, anche la Leotta è felice, ma ha un carattere indipendente”. Ci manca solo l’happy end.

