Rai, a Tg2 Dossier un viaggio sulle tracce di Dante

19 marzo 2021

''Sabato 20 marzo alle 23.30 su Rai2 e in replica domenica 21 alle 10.05, ''Tg2 Dossier'', a cura di Francesca Altomonte, proporrà un viaggio nell'Italia di oggi sulle tracce di Dante Alighieri. Nelle tre città, in particolare, che custodiscono la memoria e i misteri di Dante, nell'anno in cui si celebrano i 700 anni della morte del sommo poeta: Firenze, Verona, Ravenna. Perché l'Alighieri è al tempo stesso la figura più nota della letteratura italiana, ma anche quella meno conosciuta. Dal mistero dei primi anni dell'esilio, al giallo dei suoi manoscritti, di cui nulla è rimasto, nemmeno una firma, fino alle travagliate vicende della sua sepoltura, con le sue ossa contese tra Firenze e Ravenna, dove i frati domenicani ne sono i fedeli custodi.

Un viaggio nel passato, ma anche nel presente perché Dante non è solo oggetto di studio. Dante tuttora appartiene agli italiani, di cui per primo immagina la lingua e l'identità nazionale, costruendo tanta parte del nostro immaginario comune. Si scopre così anche un Dante popolare, che ancora viene mandato a memoria, oppure recitato in strada da cittadini che si improvvisano attori. Fino alla lettura perpetua della sua commedia, recitata ogni giorno davanti alla sua tomba.

