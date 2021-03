Greta sui tetti di Roma per il videoclip di Magic, in concorso ai David di Donatello

08 marzo 2021 a

"Ciak, si gira!" a Roma, tra alcuni tetti del centro storico ed avvalendosi di un drone. Parliamo del videoclip ufficiale di Magic, brano cantato da Greta, attualmente iscritto in concorso al Premio David di Donatello 2021 come "Miglior canzone originale" ; questa canzone è inserita in un film appena uscito su Amazon Prime dal titolo "Addio al Nubilato" e con un cast tutto in rosa (Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini, Jun Ichikawa). Il film è una coproduzione Minerva Pictures e RAI Cinema.

Greta è coinvolta nei panni di cantante in tre brani inseriti nella trama musicale di "Addio al nubilato" , ma "Magic" è il brano principale ed uno di quelli chiave del film; lei ha scritto appositamente le parole ed il M° Alessandro Molinari la musica. Alle riprese ha partecipato, oltre alla talentuosa e giovane cantautrice, anche il gruppo dei musicisti Sebastian Olivieri - batteria / Giovani Ambrozio - basso / Leonardo Bellizia - tromba e tastiere / Riccardo Soleo - chitarra; il M° Alessandro Molinari (autore di tutta la trama musicale di "Addio al nubilato"); il regista Francesco Apolloni (lo stesso del film). Dal set di "Addio al Nubilato" anche il Direttore della Fotografia, Giulio Pietromarchi, e la Costumista Ginevra Polverelli. A truccare Greta per le riprese del videoclip Maria Lucia Rinaldi, guidata dal papà /manager di Greta, Roberto Mariani. Tutte le foto di scena sono state firmate dall'occhio di Zoe Mariani.

Greta (al secolo, Greta Elizabeth Mariani), è una studentessa e singer-songwriter bilingue con radici americane, ed ha soli 19 anni. E’ una bella ragazza dai capelli scuri e dagli occhi magnetici, tra il castano ed il verde. Personalità volitiva, ha tanti sogni per il futuro e molto ottimismo. Di questi tempi bui per l’emergenza covid, il messaggio che Greta attraverso i testi delle sue canzoni diffonde è positivo e vale assolutamente la pena di amplificarlo. Contrariamente alla sua età, Greta ha un trascorso professionale importante.

All’età di 14 anni vince a Los Angeles il premio ‘Akademia Music Award’ come ‘best cover’ con il brano ‘The Sound of Silence’ di Simon & Garfunkel; nel 2016 l’importante sito UK ‘Secret Sessions’ la inserisce come artista emergente accanto a importanti nomi, tra i quali X-Ambassadors, Ben Howard, Bastille. All’età di 16 anni in Italia apre diverse date dei tour di Tiromancino e di Marina Rei.

Nel 2018 esce finalmente il suo primo EP, ‘Wonderful’; il disco è stato prodotto a Londra da David Ezra, noto produttore della scena Indie/Pop UK. ‘Wonderful’ è entrato, insieme all’altro singolo ‘Song N. 5’, per diverse settimane nella classifica indipendenti web.

Arriviamo al 2019, a maggio: esce il suo nuovo EP con due singoli, ‘Mrs Ayala’ e ‘Young’; il disco è completamente realizzato all’Isola di Wight dal duo Boe Weaver. Si tratta di due fratelli molto quotati nella scena indipendente UK. Nello stesso anno, nel mese di Ottobre, il video di ‘Mrs Ayala’ vince il Premio PIVI al MEI di Faenza come Miglior Video Emergente 2019, mentre nel mese di Novembre esce il secondo singolo intitolato ‘Young’, che raggiunge il 29° posto della Top 250 Indie Like Italia.

Eccoci arrivare al tempo presente, con la sua partecipazione come singer e songwriter al nuovo lavoro cinematografico di Francesco Apolloni appena uscito, intitolato ‘Addio al nubilato’.

