Sanremo 2021, torna Ibra e la gag con Achille Lauro continua: "Impossibile scambiare la maglia, è sempre nudo"

Giada Oricchio 06 marzo 2021 a

a

a

Zlatan Ibrahimovic punge ancora Achille Lauro. Il fuoriclasse del Milan, super ospite per tutte le cinque serate del Festival di Sanremo, ha ingaggiato un duello a distanza con Achille Lauro l’altra star fissa della kermesse canora. Il campione di calcio aveva detto: “Dove avrei messo Achille sulla moto per arrivare qui a Sanremo? Lo mettiamo in garage a controllare le auto, così fa paura ai ladri" e Achille Lauro ha immediatamente replicato facendo ricorso a una risposta testosteronica: “So che Ibrahimovic mi avrebbe invitato a casa sua, le ragazze con lui e io in garage? Non so se gli conviene, perché poi le ragazze…”.

E questa sera, in diretta, ecco il secondo round. Ibrahimovic ha portato la sua personalissima formazione del Festival a Amadeus: “In attacco Zlatan, al centrocampo Fiorello, che è un bravissimo fantasista e il calcio senza fantasia non è bello, e in difesa l'orchestra che ha difeso con i denti la forza della musica. Lo stopper? "Achille Lauro, perché fa paura all'avversario e scappa. Scherzo, Achille Lauro mi è simpatico volevo fare scambio di maglia ma non è possibile, perché è sempre nudo, è difficile”. Ma sarà vero che gli è simpatico?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.