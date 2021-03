Sanremo 2021, Beatrice Venezi provoca la polemica: "Direttrice? No, meglio direttore"

Giada Oricchio 06 marzo 2021 a

“Sono direttore”. Beatrice Venezi, il più giovane direttore d’orchestra d’Europa, sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo, per premiare Gaudiano, il vincitore della Nuove Proposte, ha elogiato i giovani: “Mi sento una madrina di questi giovani talenti che ho cercato di guidare con dei consigli. Se Sanremo è lo specchio del Paese, l'attenzione del Festival per i giovani è innovativo. I giovani non sono il futuro, sono già il presente”. Amadeus l’ha chiamata direttore affrettandosi a spiegare: “A Sanremo la polemica è dietro l’angolo, specifichiamo che tu stessa mi hai detto che non vuoi essere chiamata direttrice, ma direttore” e la talentuosa e affascinante Beatrice Venezi, inserita dalla rivista Forbes tra i trentenni più influenti al mondo, ha spiegato il motivo: “Mi assumo la responsabilità di quello che dico: io sono e voglio essere chiamata direttore d'orchestra Conta il percorso, la preparazione e l'obiettivo. La posizione, il mestiere ha un nome preciso e nel mio caso è direttore d'orchestra, è importante il ruolo che svolgo con capacità e valore, non il genere, non è indicativo uomo o donna”. Un no alle etichette declinate al femminile a pochi giorni dalla Festa della Donna.

