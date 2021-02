Domenica In, Elettra Lamborghini sta male e Mara Venier interrompe l'intervista

28 febbraio 2021 a

Fa il suo ingresso a Domenica In ma cammina a fatica. Elettra Lamborghini ko da Mara Venier per l'improvviso colpo della strega tanto da spingere la conduttrice a chiamare i medici per un'iniezione di antidolorifico e interrompere l'intervista. "Ci tenevo a essere presente, per evitare di dare un forfait improvviso", ha spiegato la Lamborghini che il giorno prima aveva provato negli studi Rai dove si era presentata in splendida forma. “Alle sei del mattino mi sono sentita incriccata. Solo che non riesco più a muovermi. È venuto anche l’osteopata, mi ha scrocchiata tutta. Mi ha messo l’artiglio del diavolo. Gioia sto malissimo”, ha spiegato la cantante tanto da far preoccupare la Venier che ha subito fatto intervenire il medico.

