Rai Play Sound, nasce il nuovo canale per l'ascolto digitale

Il direttore di Rai Radio Roberto Sergio:”Dobbiamo essere leader in Italia nei podcast”

24 febbraio 2021 a

a

a

“Essere leader nel settore del podcast in Italia”. Ha le idee chiare il direttore di Rai Radio, Roberto Sergio, intervenendo alla conferenza stampa di lancio della nuova piattaforma integrata per l’ascolto digitale Rai Play Sound, a cui hanno partecipato anche il presidente Marcello Foa, l’Ad Fabrizio Salini e volti noti come Renzo Arbore e Fiorello.

Con Rai Play Sound si aggiunge così un nuovo tassello al percorso che ha portato una struttura analogica e poco moderna come era Rai Radio pochi anni fa fino a diventare il fiore all’occhiello delle grandi produzioni digitali Rai. Un cambio di passo che è stato possibile grazie alla virata digitale, che ha portato a riprogrammare tutti i flussi di lavoro, partendo dal rifacimento degli studi, oggi dotati delle più avanzate tecnologie, capaci di ospitare show multimediali in 4k come Viva Rai Play, AmaSanremo e i due show-evento di Claudio Baglioni e Fiorella Mannoia. Al suo interno ci saranno podcast originali, le dirette delle 12 radio Rai e i programmi on demand. Non si tratta quindi di un upgrade di Rai Play Radio, che verrà chiusa quando partirà la nuova app, e neppure di un catalogo di contenuti audio; ma di un nuovo hub dedicato all’ascolto digitale a 360 gradi.

“Oggi siamo qui per raccontare un’altra iniziativa che completa la rivoluzione digitale che abbiamo avviato tre anni fa- ha aggiunto Sergio- La sfida vera è fuori. Fuori dalle radio, fuori dai confronti fra editori radio, fuori dal mondo dell’on air. Non a caso, non ragioniamo oggi sui dati di ascolto dell’universo Ter, che pure ci hanno visto in crescita in termini di share. Oggi il mondo è cambiato. I nostri competitor non sono più Radio Deejay o Rtl. I nostri competitor sono Spotify, Audible, YouTube. I nostri talent devono confrontarsi non tanto con gli speaker delle altre radio, ma con il podcast dei The Jackal su Spotify. O con quello che attualmente è il podcast numero uno nella classifica Spotify: le bellissime lezioni di storia di Alessandro Barbero, peraltro volto noto Rai. Tutti competitor in termini di tempo di ascolto da parte delle persone. E allora è lì che dobbiamo giocarci la nostra partita, avendo competenze, risorse, contenuti. Ecco perché annunciamo oggi la nascita di Rai Play.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.